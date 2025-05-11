Tokat'ta harekete geçen kamyonet park halindeki tıra çarparak durdu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden kamyonet, tıra çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:37

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Yeşilyurt ilçesinde bir tarım malzemeleri dükkanının önünde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı.

Plakası öğrenilemeyen park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde hızlanan kamyonet, kısa sürede park halindeki bir tıra çarparak durabildi. Olayın yaşandığı esnada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanma ya da can kaybını önledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin bir anda ileriye doğru hareket ettiği ve tıra çarptığı anlar net şekilde görülüyor.