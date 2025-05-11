Sakarya'da fındık fabrikasında yangın

Sakarya’nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük kısmını sardı. Yangın yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:02

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık fabrikasında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

Yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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