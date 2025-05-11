Kural tanımaz 19 sürücü cezadan kaçamadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 19 sürücü ceza yemekten kaçamazken toplama 25 bin TL para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:42

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak maksadıyla Köşk ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Köşk-Başçayır Mahalle Yolu ve Köşk Ödemiş İl Yolunda 'Şok Trafik Uygulaması' yapan jandarma ekipleri, denetimlerde 299 araç ve 239 şahsı kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen 19 sürücüye toplam 25 bin TL trafik cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kullanıcılarının emniyet ve güvenlik içerisinde hareket etmeleri maksadıyla denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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