Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılardan 3 milyon liralık vurgun: 5 şüpheli tutuklandı

Bartın'da bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtan şahıslar 3 milyon liralık vurgun yaptı. Vatandaşların şikayeti üzerine ekipler harekete geçerken düzenlenen operasyonla 5 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 03:19

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Bartın'da yaşayan A.S. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtan şahısların kendisini 3 milyon TL tutarında dolandırdığı yönündeki şikayetin ardından Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Bürosu polisleri İstanbul ve Yalova'daki 9 adresi iş zamanlı operasyon düzenlemiş ve operasyonlarda K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.Ç.B gözaltına alınmıştı. Bartın'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemler ve hastanedeki sağlık raporundan sonra ise Bartın Adliyesi'ne götürülmüştü. Zanlılar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk idildi. Şahıslardan A.S.,K.O., A.G.,H.Y. ve M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

500 SAATLİK KAYITLAR İNCELENDİ

Nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gerçekleştirilen operasyon öncesinde ise dolandırıcılık bürosu ekiplerinin sante polislerin her adımını takip ettiği öğrenildi. Şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz eden polisler toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek, inceledi. Şüphelilerinden M.S'nin İstanbul'dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığını belirlendi.

Şüphelilerden M.S'nin mağdur A.S'ye ait paradan 1 buçuk milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine de ulaşan ekipler, evlerde yapılan aramalarda da nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

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