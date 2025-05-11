Yaşam

Kağıthane'de feci kaza! Servis aracı seyyar çiçek satanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kağıthane'de feci kaza! Servis aracı seyyar çiçek satanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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