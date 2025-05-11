Kağıthane'de feci kaza! Servis aracı seyyar çiçek satanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.