Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında tüm annelerin gününü kutladı. Şehit annelerini minnetle anan Erdoğan, Filistinli annelerin acısını yürekten paylaştığını belirtti. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmasını dileyen Erdoğan, koruyucu annelere de gönülden teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:12

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anarak, insanlığın onurunu ayakta tutan ve gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaştığını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır annelerinin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni eden Erdoğan, bilhassa koruyucu annelere canıgönülden teşekkür etti.

Emine Erdoğan, "Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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