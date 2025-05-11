Bursa'da yola düşen tomruklara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yola savrulan tomruklara çarpan otomobil takla atarken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:47

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Sertaç Aydemir (28) yaralandı. Kazada yola savrulan tomruklara çarpan otomobil takla attı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Yolu Güllüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa yönüne giden Sertaç Aydemir'in (28) kontrolünü yitirdiği 10 ED 729 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüje çarpıp yan yattı. Kamyondaki tomruklar karşı şeride döküldü. Bu sırada Balıkesir yönünde ilerleyen Eser Hazar'ın (49) kullandığı 34 JD 5606 plakalı otomobil, yola savrulan tomruklara çarparak takla attı. Kazada, kamyon şoförü Aydemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sertaç Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kapanan İzmir Yolu'nun Balıkesir yönü, ekipler tarafından tomrukların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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