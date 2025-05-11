Yaşam

Batman’da ağaçtan düşen yavru kargalar itfaiye ekiplerince yuvaya bırakıldı

Batman'da ağaçtaki yuvalarından düşen iki karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle yerine bırakıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Batman’da ağaçtan düşen yavru kargalar itfaiye ekiplerince yuvaya bırakıldı

Turgut Özal Caddesi'nde ağaçtaki yuvalarından düşün iki yavru kargayı fark eden 19 yaşındaki Celal Kolkaldıran, bir kutuya koyduğu yavru kuşlara eliyle su verdi. Gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru kargalar, itfaiye erleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla yuvalarına yerleştirildi.

AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KARGALARI İTFAİYE KURTARDI

Yoldan geçtiği sırada ağaçtan yere iki yavru karga düştüğünü fark ettiğini söyleyen Kolkaldıran, "Hemen bir kartona koyup, onlara elimle su verdim. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi.