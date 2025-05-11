8 yaşındaki çocuk kaybolduktan 3 saat sonra bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düğüne katılan 8 yaşındaki Y.A., kaybolduktan yaklaşık 3 saat sonra jandarma tarafından bulundu. Hızla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları aramayla Y.A.’yı düğün alanına 2 kilometre mesafedeki bir zeytinlikte sağ salim buldu.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:55

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir düğüne gelen ve kaybolan 8 yaşındaki Y.A., jandarma ekiplerince düğün yerinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabalarının düğününe gelen ailenin Y.A. (8) isimli çocuğu, dün saat 14.30 sıralarında kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve arazi araması sonucunda kayıp çocuk, aynı gün saat 17.30 sıralarında düğün yerinden 2 kilometre uzaklıkta zeytinlik alanda bulundu. Sağlıklı bir şekilde bulunan küçük Y.A. ailesine teslim edildi.

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