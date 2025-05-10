Sıla Karabacak son yolcuğuna uğurlandı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Giriş Tarihi: 10.05.2025 15:23

Sıla'nın annesinin feryadı ise yürekleri dağladı (DHA)

"ANNELER GÜNÜ'NDE BENİ BIRAKTIN"

Anne Esen Karabacak, "Gitme Sıla'm, seni bırakmayacağım, Anneler Günü'nde beni bıraktın gittin." diye ağıt yaktı. Diğer yakınları da "Vermem seni Sıla'm, vermeyeceğim ben." dedi.

Baba Özay Karabacak ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Ailenin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Sıla Karabacak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, öğrencinin ailesi, okul arkadaşları ve mahalle sakinleri ile Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı katıldı.