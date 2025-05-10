Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 7 zanlı gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1156 uyuşturucu hap, 123,61 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.