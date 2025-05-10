Mersin'de feci kaza! Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Mersin’deki feci kazadan görüntü (İHA)



Hastanede yapılan kimlik tespitinde kazada ölenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi. Öte yandan park halindeki tır sahibi O.Ö.'nün jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.