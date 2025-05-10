Yaşam

Karta komisyon kavgası mahkemeye taşındı: Senin kafanı keserim, öldürürüm

İstanbul Bayrampaşa’da bir markette yaşanan fiyat farkı tartışması yargıya taşındı. Geçtiğimiz yıl 10 Haziran’da meydana gelen olayda, kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyen Ramazan D., kendisinden 2 lira komisyon ücreti talep edilince market sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki taraf birbiri hakkında şikayetçi oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karta komisyon kavgası mahkemeye taşındı: Senin kafanı keserim, öldürürüm

Kredi kartlarıyla yapılan alışverişte, bazı esnaf tarafından istenen komisyon kavgaya neden oldu. İstanbul'da yaşayan Ramazan D.'den alışveriş sonrası 2 liralık komisyon ücreti istendi.

Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması sonrası iki kişi soluğu mahkemede aldı.

Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)

KARTLA ÖDEME YAPINCA KOMİSYON ALIYORLAR

Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde saat Bayrampaşa'daki markette meydana geldi. Müşteri olarak markete gelen Ramazan D., satın almak istediği ürüne 2 TL fazla ücret yansıtıldığını fark edince duruma tepki gösterdi.

İş yeri sahibi Hatice Ü., 'Farkın kredi kartı ile ödeme yapıldığı için "komisyon" olarak alındığını' söylemesi üzerine Ramazan D., "Tefeci misin, dolandırıcı mısın?" diyerek bağırmaya başladı.

İddiaya göre Hatice Ü., müşteriye, 'S... l....' şeklinde karşılık verince tartışma bir anda arbedeye dönüştü.

Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)

Ramazan D., market sahibine "Senin kafanı keserim, seni öldürürüm, sen kimsin lan." şeklinde tehditlerde bulundu.

Olaydan sonra polis tarafından marketin güvenlik kameraları incelendi ve görgü tanıklarının beyanlarıyla dosyaya delil olarak eklendi.

Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)

Görüntülerde Ramazan D.'nin marketten uzaklaştırılmasına rağmen tekrar dönerek Hatice Ü.'ye yönelik sözlü saldırıda bulunduğu ve restoran önünde tekrar kavgaya karıştığı tespit edildi.

Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)Kredi kartına komisyon kavgası (AHABER ARŞİV)

4 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar uzlaşmayı reddedince iki şüpheli hakkında da 'basit tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapisleri istenen şüphelile,r İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.