Karta komisyon kavgası mahkemeye taşındı: Senin kafanı keserim, öldürürüm
İstanbul Bayrampaşa’da bir markette yaşanan fiyat farkı tartışması yargıya taşındı. Geçtiğimiz yıl 10 Haziran’da meydana gelen olayda, kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyen Ramazan D., kendisinden 2 lira komisyon ücreti talep edilince market sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki taraf birbiri hakkında şikayetçi oldu.
Kredi kartlarıyla yapılan alışverişte, bazı esnaf tarafından istenen komisyon kavgaya neden oldu. İstanbul'da yaşayan Ramazan D.'den alışveriş sonrası 2 liralık komisyon ücreti istendi.
Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması sonrası iki kişi soluğu mahkemede aldı.
KARTLA ÖDEME YAPINCA KOMİSYON ALIYORLAR
Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde saat Bayrampaşa'daki markette meydana geldi. Müşteri olarak markete gelen Ramazan D., satın almak istediği ürüne 2 TL fazla ücret yansıtıldığını fark edince duruma tepki gösterdi.
İş yeri sahibi Hatice Ü., 'Farkın kredi kartı ile ödeme yapıldığı için "komisyon" olarak alındığını' söylemesi üzerine Ramazan D., "Tefeci misin, dolandırıcı mısın?" diyerek bağırmaya başladı.
İddiaya göre Hatice Ü., müşteriye, 'S... l....' şeklinde karşılık verince tartışma bir anda arbedeye dönüştü.