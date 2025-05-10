Hekim ve sağlıkçılar Erzurum'da Gazze için yürüdü!

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 78'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:54

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Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdü.

Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı açıklamada, bir çocuğun son nefesini izlerken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle, bir annenin paramparça evladını kucakladığı sahneyi unutamamanın yüküyle ve hastane koridorunda infaz edilen meslektaşlarının kan izlerini kalplerinde taşıyarak toplandıklarını söyledi.

"KARANLIĞIN KARŞISINDA BİR MUM YAKMAK İÇİN BURADAYIZ"

Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda, susmamak için burada olduklarını ifade eden Ceviz, şöyle konuştu:

"Bizler gözyaşının dini olmaz diyen sağlık çalışanlarıyız. Bizler mazlumun din, dil ve ırkına bakmaksızın şahit olunan her vahşetin karşısında durulması gerektiğinin farkında olan insanlarız. Zulüm sadece Filistin'de değil, bugün Doğu Türkistan'da da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan annenin hapse atıldığını biliyoruz. Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiği, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığı, Afrika'da susuzlukla, Asya'da açlıkla sınanan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hammadde ihtiyacını karşılamaları için hiçbir insani tedbirin alınmadığı madenler ve tarım alanlarında çalıştırılan hayatların haykırışlarını duyuyoruz. Bütün bu karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız."

Ekonomik boykotun ellerindeki en sade ama en etkili silah olduğuna dikkati çeken Ceviz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kullandığımız ilaçlar, tükettiğimiz gıdalar, satın aldığımız teknolojilerle bu katliamı fonlayan biz olamayız. Fonlayanlara tek bir kuruş dahi kazandıramayız. Her boykot ürününün alternatifini oluşturmak da şehit edilen binlerce çocuğa borcumuzdur. Zulmü kanıksamayacağız, alışmayacağız, unutmayacağız ve zalim kim olursa olsun, onun karşısında durmaya devam edeceğiz."