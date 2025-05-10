Yaşam

Asker konvoyunda kavga! Bir anda birbirine girdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda asker konvoyundaki gençler bir anda tartışmaya başladı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Asker konvoyunda kavga! Bir anda birbirine girdiler

Olay, 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

ASKER KONVOYUNDAKİ ŞAHISLARIN KAVGASI KAMERADA

Asker konvoyundaki araçlar ardı ardına seyrederken aniden durdu. Konvoydaki araçlardan inen gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Konvoyda bulunan diğer şahıslar kavgayı güçlükle ayırdı.

Araçlara binen gençler, konvoya devam etti. Kavga anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.