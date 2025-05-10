Adana'da korkunç olay! Çöpten kafatası çıktı

Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu.