Adana'da korkunç olay! Çöpten kafatası çıktı
Adana'da bir apartman görevlisi, çöpleri dökerken insan kafatası buldu. Olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Görevli İsa Kaplan (40), site içerisindeki çöpleri konteynere attığı sırada, poşetlerden birinin içinde kağıda sarılı halde bir kafatası fark etti. Durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceğini değerlendirdi. Delil olarak alınan kafatası, detaylı inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan, dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti.
Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi.
Kafatasının gerçek olup, olmadığını anlayaman site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.
'GERÇEK OLUP OLMADIĞINA EMİN OLAMADIK'
Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı.