Yaşam

Adana'da korkunç olay! Çöpten kafatası çıktı

Adana'da bir apartman görevlisi, çöpleri dökerken insan kafatası buldu. Olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Görevli İsa Kaplan (40), site içerisindeki çöpleri konteynere attığı sırada, poşetlerden birinin içinde kağıda sarılı halde bir kafatası fark etti. Durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceğini değerlendirdi. Delil olarak alınan kafatası, detaylı inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Adana'da korkunç olay! Çöpten kafatası çıktı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan, dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti.

Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi.

Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)

Kafatasının gerçek olup, olmadığını anlayaman site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)

'GERÇEK OLUP OLMADIĞINA EMİN OLAMADIK'

Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı.

Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu.

Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)Adana’da çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı (İHA)

Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.