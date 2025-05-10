Adana'da kamyonu tamir ederken kupaya sıkıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kamyonunu tamir ederken aracın düşen kupa kısmında sıkışan Mustafa K. (34), yaralandı. Yaralı adamın hastanede tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 02:04

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşabilmek için aracın kupa kısmını kaldırdı.

Tamir sırasında düşen kupanın altında kalan Mustafa K., sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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