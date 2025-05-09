Yozgat'ta minibüs refüje devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araçtaki F.Ö. (47) ve İ.B. (41) ise sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.B. (63) yönetimindeki 60 AEG 963 plakalı minibüs, D-200 kara yolu Oluközü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan araçtaki F.Ö. (47) ve İ.B. (41) ise sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.