Sinop'ta geleceğin eğitimi konuşuldu

Sinop'ta "Yapay Zeka ve Metaverse ile Eğitimin Geleceği" konferansı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 13:38

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Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniler Öğrenci Topluluğu iş birliğinde "Metaverse ve Yapay Zeka ile Eğitimin Geleceği" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Tüfekçi, konferansın üniversitede önemli bir farkındalık oluşturacağına inandığını belirterek, katkılarından dolayı davetli konuşmacı Taşkın Koçak'a teşekkür etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak, yapay zeka ve Metaverse teknolojilerinin eğitim alanındaki dönüşüm potansiyelini ele aldı. Koçak, eğitimde dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, öğretmen ve öğrencilerin bu sürece aktif şekilde dahil olması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, verdiği bilgiler dolayısıyla Koçak'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

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