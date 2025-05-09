Polise direnip sonra polisi şikayet ettiler!

Aksaray’da kız kaçırma iddiasıyla baskına gelen grup, polisle karşı karşıya geldi. Müdahale sonrası gruptan biri polisi arayıp “Polis bizi dövüyor” diyerek polisleri şikayet etti.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 01:10

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Aksaray'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kız kaçırıldığı iddiasıyla bir eve baskın yapmaya çalışan öfkeli grup, olay yerine gelen polis ekiplerine direndi. Biber gazıyla müdahale edilen grup, pes etmek yerine bu kez polisi arayıp polisleri şikayet etti.

EVE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olay, Aksaray merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yenikent beldesinden bir kızın kaçırıldığını iddia eden bir grup, kızın Fatih Mahallesi'ndeki bir evde tutulduğunu ileri sürerek söz konusu adrese gitti. Eve zorla girmeye çalışan grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan ve agresif tavırlarını sürdüren grup, müdahaleye direndi. Gerginliğin artması üzerine olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Polisler, şahısları sözlü olarak sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca biber gazı kullanarak grubu dağıttı.

POLİSİ ARAYIP POLİSLERİ ŞİKAYET ETTİLER

Ancak olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Gruptaki bir şahıs, olay yerinden ayrılmayarak 112'yi aradı ve polis memurlarını jandarma sanarak şikayet etti. Telefonda, "Fatih Mahallesi'nde hepimizi dövüyorlar, kadınlara el kaldırıyorlar" diyerek yardım isteyen şahıs, polislerin müdahalesine itiraz etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında grup binadan uzaklaştırılırken, polis ekipleri olası yeni bir olay yaşanmaması için saatlerce bölgede nöbet tuttu.

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