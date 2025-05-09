Yaşam

Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! 14 yaşındaki kız tanınmaz hale geldi

Müge Anlı’nın bugünkü yayınında gündeme gelen olay, tüyleri diken diken etti. 14 yaşındaki kızı Irmak Karahan'ın 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden acılı annenin Müge Anlı ve ekibiyle paylaştığı şiddet anına ait görüntüler, izleyenleri derinden sarstı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! 14 yaşındaki kız tanınmaz hale geldi

Müge Anlı'da gündeme gelen olay akıllara durgunluk verdi! 14 yaşındaki Irmak Karahan, Aksaray'daki evinden 7 Mayıs Çarşamba gecesi annesine haber vermeden ayrıldı. Kızı için endişelenen anne, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı ve yaşadığı korkuyu anlattı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Acılı anne, Irmak'ın 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti ve bu iddialarını doğrulayan bazı görüntüleri Müge Anlı ve ekibiyle paylaştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Görüntülerde, Irmak'ın şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı ve bu durum, herkesin yüreğini sızlattı. Videoda, ayrıca Emirhan'ın Irmak'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu da duyuldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gözü yaşlı anne, Irmak'ın bu süreçte bir motor kazası geçirdiğini ve kafasından darbe aldığını, ancak sadece dikişler yapıldığını belirtti. Ancak Müge Anlı, sadece kafanın darbe almasının şüpheli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"TAMAMINI İZLEYEMEDİM"

Videonun tamamınına izleyemediğini söyleyen Anne, "Ağza alınmayacak kötü kötü sözler. Ben hiç görmedim. Çok saçma sapan durumlar" dedi.

MOTOR HIRSIZI ÇIKTI

Emirhan'ın daha önce motor hısızlığı yaptığı için haberlere konu olduğu öğrenildi. Yasaklı madde kullandığı da ortaya çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ

Konuyla ilgili hayrete düşen Anlı Emirhan'a sert tepki de bulunarak, "O görüntüleri ben bir daha izleyemedim. Ne kadar pis bir çocuksun sen Emirhan. Terbiyesiz terbiyesiz pis pis kelimeler. Nerede yetiştin sen? 19 yaşındaki delikanlının ağzına yakışmıyor. 14 yaşındaki çocuğu sevmeyin ya. Tiksiniyorum gerçekten. Bu küfürleri söylemek için insanın ahlak yapısının olmaması lazım. İğrenç yani " dedi.