Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! 14 yaşındaki kız tanınmaz hale geldi

Kaynak: ATV Gözü yaşlı anne, Irmak'ın bu süreçte bir motor kazası geçirdiğini ve kafasından darbe aldığını, ancak sadece dikişler yapıldığını belirtti. Ancak Müge Anlı, sadece kafanın darbe almasının şüpheli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ATV "TAMAMINI İZLEYEMEDİM" Videonun tamamınına izleyemediğini söyleyen Anne, "Ağza alınmayacak kötü kötü sözler. Ben hiç görmedim. Çok saçma sapan durumlar" dedi. MOTOR HIRSIZI ÇIKTI Emirhan'ın daha önce motor hısızlığı yaptığı için haberlere konu olduğu öğrenildi. Yasaklı madde kullandığı da ortaya çıktı.

Kaynak: ATV MÜGE ANLI'DAN TEPKİ Konuyla ilgili hayrete düşen Anlı Emirhan'a sert tepki de bulunarak, "O görüntüleri ben bir daha izleyemedim. Ne kadar pis bir çocuksun sen Emirhan. Terbiyesiz terbiyesiz pis pis kelimeler. Nerede yetiştin sen? 19 yaşındaki delikanlının ağzına yakışmıyor. 14 yaşındaki çocuğu sevmeyin ya. Tiksiniyorum gerçekten. Bu küfürleri söylemek için insanın ahlak yapısının olmaması lazım. İğrenç yani " dedi.