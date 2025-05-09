Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! 14 yaşındaki kız tanınmaz hale geldi
Müge Anlı’nın bugünkü yayınında gündeme gelen olay, tüyleri diken diken etti. 14 yaşındaki kızı Irmak Karahan'ın 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden acılı annenin Müge Anlı ve ekibiyle paylaştığı şiddet anına ait görüntüler, izleyenleri derinden sarstı.
Müge Anlı'da gündeme gelen olay akıllara durgunluk verdi! 14 yaşındaki Irmak Karahan, Aksaray'daki evinden 7 Mayıs Çarşamba gecesi annesine haber vermeden ayrıldı. Kızı için endişelenen anne, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı ve yaşadığı korkuyu anlattı.
Acılı anne, Irmak'ın 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti ve bu iddialarını doğrulayan bazı görüntüleri Müge Anlı ve ekibiyle paylaştı.
Görüntülerde, Irmak'ın şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı ve bu durum, herkesin yüreğini sızlattı. Videoda, ayrıca Emirhan'ın Irmak'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu da duyuldu.