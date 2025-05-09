Erzincan'da ekipler, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 13:34

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Kentte mart ayı içerisinde meydana gelen zirai donla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, bahçelerini zirai dona karşı sigortalatan çiftçilerin zararları tek tek tespit ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri arazide incelemelerde bulunuyor.