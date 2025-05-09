Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H.Y. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.H.Y. tutuklanırken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.