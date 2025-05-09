Yaşam

Ağrı'da yolcu otobüsünde 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da, yolcu otobüsündeki çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İran uyruklu gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Ağrı'da yolcu otobüsünde 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan İran yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, 3 yolcuya ait valizlerin tabanlarına gizlenmiş 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İranlı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.