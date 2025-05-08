Diyarbakır'da ambulans helikopter ağaçtan düşerek yaralanan kişi için havalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşme sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:29

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Kulp'ta yaşayan ve ağaçtan düşerek yaralanan 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması teşhisi konulan Yıldız'ın, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Yıldız, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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