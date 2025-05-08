Bolu'da sokak ortasında yumruklar havada uçuştu

Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:33

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Olay, Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve küfürlerin havada uçuştuğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. Kendi aralarında kavga eden grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.