Ankara'da kanser hastası adam eşini öldürüp intihar etti

Ankara Mamak’ta yaşayan 67 yaşındaki kanser hastası Zekai Mallı, eşi Adalet Mallı’yı (65) tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:17

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Ankara'da kanser hastası emekli Zekai Mallı (67), eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurdu. Zekai Mallı daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. Çiftin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe bıraktı.

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