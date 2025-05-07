Yalova'da 5 katlı binada yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Poyraz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, Handan (53) ve Ali Savaşkan (73) yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan çiftin özel gereksinimli oğulları Cengizhan Savaşkan (26) hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 12:12

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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı. Poyraz Caddesi bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudundan yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

OĞULLARI TEDAVİ ALTINDA

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

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