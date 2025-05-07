Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Havza ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.