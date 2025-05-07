Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 11:05

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki zanlılar H.T.K. (23) ve H.C.K. (24), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda H.A, A.M.Ş, Y.H, M.Ö, S.İ, G.D. ve D.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 6 kilo 236 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikce tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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