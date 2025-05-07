Yaşam

Müge Anlı'da gergin anlar: Ses kayıtları ortaya çıktı! Mehmet Çetin öldürüldü mü?

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olayda sona gelindi. 10 yıl önce cinsiyet değiştirdikten sonra kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin’in cinayete kurban gittiği düşünülürken, ortaya çıkan yeni tanık ifadesi ve gizli bir görüşme kaydı soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da gergin anlar: Ses kayıtları ortaya çıktı! Mehmet Çetin öldürüldü mü?

2015 yılında Isparta'da kaybolan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir iz alınamayan Mehmet Çetin'in akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

Şüphelerin odağındaki isim Bayram Akçay'ın, Mehmet'in kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, artık aramayın"şeklinde söylentiler yaydığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ailesi, tüm şüphe oklarını Akçay'a yöneltmişti.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve "Onu öldürmeye geldim" dediğini açıkladı.

Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

KAYITLAR MONTAJ

Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayınladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.

ÖLÜM PLANI

Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da anlattı. Plana göre; Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

"POLİSTEN GELDİĞİMDE ARIYORDU"

Programda Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın başta birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri, ancak daha sonra defalarca görüştükleri ortaya çıktı. Derya, "Polisten geldiğimde Bayram beni arıyordu" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Ayrıca Mehmet'in babası Ali Bey'i telefonundan engellediği de belirtildi.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

İFADESİNDE BIÇAKLI KAVGADAN BAHSETMEDİ

Bayram'ın emniyette verdiği ifadesinde, Kıymet Hanım'ın söz ettiği bıçaklı tehditten hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Mutlu, Mehmet'in Bayram'a bıçak dayadığı günün cuma olduğunu söyledi. Müge Anlı da bu sözler üzerine "Senden laf almış olabilirler" dedi.

STÜDYODA GERGİN ANLAR!

Süleyman Demir ise askere gideceği akşam Bayram ve Mehmet'in söz vermemesine rağmen eğlenceye gelmediğini hatırladığını söyledi.Bayram o gün nerede olduğunu açıklamayamadı. Stüdyoda ise gergin anlar yaşandı.