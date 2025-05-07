Müge Anlı'da gergin anlar: Ses kayıtları ortaya çıktı! Mehmet Çetin öldürüldü mü?
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olayda sona gelindi. 10 yıl önce cinsiyet değiştirdikten sonra kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin’in cinayete kurban gittiği düşünülürken, ortaya çıkan yeni tanık ifadesi ve gizli bir görüşme kaydı soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
2015 yılında Isparta'da kaybolan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir iz alınamayan Mehmet Çetin'in akıbeti belirsizliğini koruyor.
Şüphelerin odağındaki isim Bayram Akçay'ın, Mehmet'in kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, artık aramayın"şeklinde söylentiler yaydığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ailesi, tüm şüphe oklarını Akçay'a yöneltmişti.
Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve "Onu öldürmeye geldim" dediğini açıkladı.
Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.