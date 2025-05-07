Müge Anlı'da gergin anlar: Ses kayıtları ortaya çıktı! Mehmet Çetin öldürüldü mü?

Kaynak:ATV

KAYITLAR MONTAJ

Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayınladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.

ÖLÜM PLANI

Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da anlattı. Plana göre; Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı.