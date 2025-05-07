Bursa'da bir kahvehanenin camları kurşunlandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye motosikletle gelen kişi, camları kurşunladı. Olayda iş yerine 4 kurşun isabet ederken polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:01

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneyi kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Siteler Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önüne motosikletiyle gelen kişi, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerine 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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