Beşiktaş'taki eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 07.05.2025 05:41

Olay, saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanında iki taraf arasında başlayan tartışma dışarıya taşınca silahlı kavgaya dönüştü. 5 el ateş edilen kavgada bir kişi kalçasından vurularak yaralandı. Ateş eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri kaçan şüpheli için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.