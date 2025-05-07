Bağcılar'da temel kazısı faciası: 5 katlı bina mühürlendi!

İstanbul Bağcılar'da, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 katlı bina zarar gördü. Bina tahliye edilip mühürlenirken, 5 aile binadan tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 01:13

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Fatih Mahallesi'nde, temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 katlı bir bina yan binadan ayrıldı. Binada yaşayan aileler panikle tahliye edilirken, yapı ekipler tarafından mühürlendi.

Olay, Bağcılar Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan temel kazısı, toprak kaymasına yol açtı. Bu kayma sonucunda binanın yapısal bütünlüğü zarar gördü ve bitişiğindeki binadan ayrıldığı gözlemlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine belediye ve teknik ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından binanın tehlike arz ettiği değerlendirilerek mühürlenmesine karar verildi. Binada yaşayan 5 aile, Bağcılar Belediyesi tarafından geçici olarak belirlenen güvenli konutlara yerleştirildi.

Yetkililer, binanın durumu hakkında detaylı teknik incelemenin başlatıldığını açıkladı. Öte yandan kazı işlemi durdurularak inşaat temeli geçici olarak kapatıldı.

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