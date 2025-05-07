Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan yılan doğaya salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 11:12

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın genel muayenesini yaptıklarını söyledi.

Muayenede yılanın başında ve kuyruğunda yaraların olduğunu gördüklerini anlatan Aytekin, "Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu." dedi.