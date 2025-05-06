Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı

Uşak'ta alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada bıçakla öldürülen Tolga Babacan’ın katil zanlısı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:48

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Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine yol açtı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı B.A.T., yakalanarak tutuklandı.

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta 24 yaşındaki B.A.T. ile 26 yaşındaki Tolga Babacan arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki genç de bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı B.A.T., polis ekipleri tarafından yaralı olarak yakalandı ve tedavi için özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan B.A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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