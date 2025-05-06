Mersin’de tehlikeli motosiklet kullanımına 41 bin TL ceza!

Mersin Erdemli’de motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan sürücüye, jandarma tarafından 41 bin 326 TL ceza kesildi. Sürücünün sosyal medyada paylaşılan videosu sayesinde kimliği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:44

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Mersin Erdemli ilçesinde, motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli sürüş yapan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edilen sürücüye 41 bin 326 TL para cezası kesildi. Motosikletin ikinci el fiyatından daha yüksek olan ceza, tehlikeli araç kullanmanın ağır bedelini gözler önüne serdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir videoda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan D.E.A. isimli sürücü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kimliği belirlenen sürücüye, belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli araç kullanmak ve saygısız sürüş gibi suçlardan toplamda 41 bin 326 TL para cezası kesildi. Motosikletin ikinci el fiyatının, kesilen cezadan daha düşük olduğu öğrenildi.

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