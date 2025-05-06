Manisa’da cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı

Manisa'da 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi G.B., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Firarinin toplamda 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:39

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Manisa'da, cezaevi firarisi olarak aranan G.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı. 7 ayrı suçtan aranan ve yaklaşık 2 aydır firari olan şahıs, cezaevine gönderilmek üzere mahkemeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi G.B.'nin (36) yerini tespit etti. Hakkında "silahla yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan toplam 7 ayrı yakalama kararı bulunan G.B., polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan G.B.'nin, 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca yaklaşık 2 aydır firari olduğu tespit edilen G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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