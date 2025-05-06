İsrail’e uçuş yasağı genişliyor: Havayolu şirketleri süreyi uzattı

Yemen'deki Husilerin Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından çok sayıda hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını 11 Mayıs'a kadar durdurdu.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:57

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Yemen'de İran destekli Husilerin 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef almasının ardından, birçok uluslararası hava yolu şirketi İsrail'e yapılan uçuşları askıya alma kararını uzattı. Kararın ardından binlerce İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı bildirildi.

TEL AVİV UÇUŞLARI PEŞ PEŞE İPTAL EDİLİYOR

İsrail merkezli Calcalist sitesinin aktardığına göre, Lufthansa Grubu'na bağlı Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines, Tel Aviv uçuşlarını 11 Mayıs'a kadar askıya aldıklarını açıkladı.

İtalyan hava yolu ITA da aynı tarihe kadar uçuşlarını durdurduğunu duyururken, United Airlines bu süreyi 9 Mayıs, Wizz Air ise 8 Mayıs olarak güncelledi.

Aegean Airlines, British Airways, Delta Air Lines ve Ryanair ise İsrail'e olan uçuş yasağını 6 Mayıs'a kadar uzattı.

BEN GURİON HAVALİMANI FÜZE SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

4 Mayıs'ta Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı balistik füzeyle vurulmuştu. Füze saldırısı sonucu limanda iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulurken, isabet alan bölgede yaklaşık 15 metre çapında bir krater oluştuğu bildirildi.

HUSİLER: "İSRAİL'E HAVA ABLUKASI UYGULAYACAĞIZ"

Saldırı sonrasında Husiler, İsrail'e karşı kapsamlı bir hava ablukası başlatacaklarını duyurdu ve tüm uluslararası hava yollarına İsrail'e uçuşlarını iptal etme çağrısında bulundu.

İSRAİL MİSİLLEME YAPTI

İsrail, bu gelişmelerin ardından 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Husiler, saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınından Yedioth Ahronot gazetesi, birçok hava yolu şirketinin uçuş iptali kararlarının ardından binlerce İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını belirtti.

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