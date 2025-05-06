Aydın’ın Söke ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlama: 1 yaralı

Söke ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:33

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Aydın'ın Söke ilçesinin Yenikent Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama büyük paniğe yol açtı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede, iddialara göre doğal gaz sızıntısından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından evde büyük bir yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Y.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ederken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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