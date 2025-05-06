Antalya'da ATV kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana gelen ATV kazasında, sürücü Yaman Akıncı (36) olay yerinde, yanındaki Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akıncı'nın kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan ATV yol kenarına devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:48

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü Yaman Akıncı (36) ve yanındaki Lütfullah Gökdere (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın kontrolünü yitirdiği 48 BH 398 plakalı ATV, takla atıp yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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