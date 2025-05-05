İBB'den Hamidiye Su'ya yüzde 20 zam: Bir damacana 120 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye AŞ, su fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Yeni zamla birlikte Hamidiye markalı 19 litrelik iadeli damacana suyun fiyatı 100 TL'den 120 TL'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:37

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.

DAMACANA FİYATI 120 TL OLDU

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.

DAMACANA İADESİZ DAMACANA 210 TL

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı. Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17,85 zam yapılmıştı.

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