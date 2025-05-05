Çorum'da evde şekerleme yerken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’un Kale Mahallesi’nde, evde şekerleme yerken fenalaşan 2 yaşındaki S.İ, ailesi tarafından önce semt polikliniğine, ardından hastaneye götürüldü. Soluk borusuna şekerleme kaçtığı belirlenen küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:30

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Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde, evde şekerleme yerken S.İ'nin (2) rahatsızlandığını fark eden ailesi, çocuğu Hasan Paşa Semt Polikliniği'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soluk borusuna şekerleme kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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