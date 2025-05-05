Bayburt'ta 4 düzeniz göçmen ve 3 insan taciri yakalandı

Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkan sağlayan 3 insan taciri yakalandı.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 12:39

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmasına imkân sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i çıkarılmış olduğu mahkemece ev hapsi alırken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli şahıs da serbest bırakıldı.

Öte yandan yakalanan 4 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.