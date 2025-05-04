Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! 2 yıldız isim sakatlandı

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in kas sakatlıkları yaşadığı açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, her iki oyuncuya da MR çekildiğini belirtti. Uğurcan’ın sol kalça kasında, Savic’in ise sağ arka üst bacak kasında yaralanma tespit edildi. Her iki oyuncunun tedavisine başlandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:17

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Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.

Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

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