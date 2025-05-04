Tekirdağ'da 5 katlı evin balkonunda düşen bebek hayatını kaybetti: O anlar kamerada...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Mevlüde Naz B., hayatını kaybetti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:10

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mevlüde Naz B. (1), hayatını kaybetti. Bebeğin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BEBEĞİN DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüde Naz B.'nin cenazesi,Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.'nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.

Bu arada bebeğin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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