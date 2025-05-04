Yaşam

Samsun'da İnşaattan düşen işçi ölümden döndü

Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen dış cephe mantolama işçisi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Samsun'da İnşaattan düşen işçi ölümden döndü

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, 8 katlı inşaat halindeki binanın 2. katında dış cephe mantolama işinde çalışan Ferhan Ürkmez (27) iskeleden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ürkmez tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.