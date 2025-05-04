Mısır üzerinden geliyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Nisan ayında yurdu etkisi altına alırken, havaların ne zaman ısınacağı merak konusu olmuştu. Mayıs ayının ilk günlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu