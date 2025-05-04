Yaşam

Giresun'da heyelan! Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giresun'da heyelan! Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda çalışma başlattı.

Öte yandan kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.