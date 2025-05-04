Bursa'da kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü 2 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:45

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Kaza, cuma gecesi saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiinde Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. (31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yoğun çalışmalar sonucu araçtan çıkarttı. Ağır yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından genç sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, adliyeye sevk edilen kamyon şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.